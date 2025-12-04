Olay, 11 gün önce Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi’ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. İddiaya göre Arif Ş. ile Murat Z., zeytin bahçesinde tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Arif Ş., Murat Z.’yi sırtından bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Murat Z., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Murat Z., doktorların çabalarına rağmen 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Olaydan sonra yakalanarak, gözaltına alınan şüpheli Arif Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)