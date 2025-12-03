Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kentte “telebar” olarak bilinen 9 eğlence mekanına yönelik ‘fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama’ suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet ile Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu, Çankaya’daki işletmelerde fuhşa aracılık edildiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, mekanlarda haftalarca fiziki takip yaparak delil topladı. Ayrıca iş yeri kameraları ve MOBESE görüntüleri detaylı şekilde incelendi.

Garsonlar üzerinden fuhuş pazarlığı ve fahiş hesaplar

Soruşturma kapsamında, işletme sahipleri ile çalışanların fuhşa aracılık yöntemleri tek tek tespit edildi. Eğlence mekanlarında görev yapan garsonların, mağdur kadınları müşterilerin masalarına yönlendirdiği, kadınların oturduğu masalarda içki üzerinden fahiş hesaplar çıkarıldığı belirlendi.

Ayrıca müşterilerden “vestiyer ücreti” adı altında normalin çok üzerinde bedeller talep edildiği, SGK’lı olarak çalışan bazı kadınların da garsonlar aracılığıyla masalara oturtulup burada fuhuş pazarlığı yaptığı tespit edildi.

Milyonluk para transferleri

Garsonların banka hesapları da mercek altına alındı. Hesap hareketlerinde, müşteriler tarafından garsonların hesaplarına milyonlarca lira transfer yapıldığı belirlendi.

83 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık, tespitlerin ardından 30 Kasım’da 9 işletmede görev yapan 83 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bu kişilerden 70’i yakalandı. Bugüne kadar 59 mağdur kadın dinlendi, 140 kişinin ise bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suça konu çok sayıda dijital materyale el konuldu.