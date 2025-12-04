Kahramankazan Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde program gerçekleştirildi.
Etkinlikte öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu.
Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünce Kumpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte de öğrenciler şiirler okudu, dans gösterileri gerçekleştirdi.
Etkinlikler kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de engelli bireylerin yaptığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Kaynak: AA