Kaza, geç saatlerde Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy’de meydana geldi. H.H.K. (69) yönetimindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrularak yoldan çıkan otomobil, bir apartmanın duvarına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü H.H.K. ile eşi N.K. (67), yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan N.K., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan otomobil sürücüsü H.H.K. ise Emet Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)