Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında düzenlenen Afet Haberciliği Eğitim Panelinde yaptığı konuşmada, projenin yürütücüsü Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı, Slovenya’dan Primorska Üniversitesi, Ukrayna’dan Kiev Üniversitesi ve İspanya’dan Vigo Üniversitesi’ne teşekkür etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; İletişim alanında eğitim gören öğrencilerden sektör profesyonellerine, politika yapıcılarından akademisyenlere kadar tüm paydaşlara önem verdiklerini belirten Duran, iletişimin hayatın her alanına nüfuz ettiği bir dönemde ortak çalışmaların kritik bir rol taşıdığını vurguladı.

“TOPLUMUN LEHİNE VE STANDARTLARI YÜKSEK BİR MEDYA SİSTEMİ VAZGEÇİLMEZDİR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Türkiye Yüzyılı, İletişimin Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda iletişim ekosistemini güçlendirmek için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden İletişim Başkanı Duran, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanı ve adaleti merkezine alan, toplumun lehine ve standartları yüksek olan bir medya sistemi vazgeçilmezimizdir. Bu kapsamda hazırladığımız yayınlar, eğitim videoları ve düzenlediğimiz seminer, toplantı ve etkinliklerle iletişimin hem pratiğine hem teoriğine katkı sunuyoruz. Yeni iş birliği zeminleri oluşturuyoruz. Bugünkü panelimizin de bu anlamda kıymetli olduğunu belirtmek isterim.”

AFET HABERCİLİĞİNİN HAYATİ ROLÜ

Afet haberciliğinin yalnızca bir gazetecilik pratiği olmadığını vurgulayan Duran, bu alanın toplumsal dayanışmayı, kamu düzenini, devlet-millet iletişimini ve doğrudan can güvenliğini ilgilendiren bir uzmanlık alanı olduğunun altını çizdi.

Afet anlarında bilgi talebinin yoğunlaştığını belirten Duran, hızla akan bilgi trafiğinde teyit mekanizmalarının göz ardı edilmesinin telafi edilemeyecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.