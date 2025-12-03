Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde gol sevinci sırasında Jhon Duran’ın tribünlere yönelik yaptığı hareket, spor kamuoyunda büyük tepki topladı. Galatasaray yönetiminin TFF’ye başvurmaya hazırlandığı olayda, TFF Hukuk Müşavirliği futbolcuyu PFDK’ya sevk etmedi. Bu karar, geçmişte benzer hareketler nedeniyle verilen ağır cezaları yeniden tartışmaya açtı.

TFF, Jhon Duran’ı PFDK’ya sevk etmedi

Fenerbahçe’nin derbide attığı beraberlik golünün ardından Jhon Duran’ın reklam panoları üzerine çıkarak tribünlere yönelik yaptığı “futbola aykırı” hareket, sosyal medyada ve spor camiasında gündeme oturdu.

Galatasaray yönetiminin, hareketin “müstehcen ve sportmenlik dışı” olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuru hazırlığında olduğu öğrenilmişti. Ancak son bilgilere göre TFF Hukuk Müşavirliği, Duran’ın PFDK’ya sevk edilmesine gerek duymadı.

Kararın açıklanması, geçmişte benzer durumlarda verilen cezalarla kıyaslandığında tartışmaları beraberinde getirdi.

Geçmiş örnekler: Icardi ve Nouma cezaları hâlâ unutulmadı

Jhon Duran’ın sevk edilmemesi, Türkiye futbol tarihinde benzer hareketlere verilen cezaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Mauro Icardi – 1 maç ceza

Olay: Ankaragücü maçında tribünlere yönelik uygunsuz hareket.

Sevk: FDT Madde 41 (Hakaret).

Ceza: 1 maç men + 19.500 TL para cezası.

Pascal Nouma – 7 ay men

Olay: 2003’te Fenerbahçe derbisinde attığı gol sonrası müstehcen hareket.

Ceza: 7 ay futboldan men.

Sonuç: Beşiktaş, sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş ve oyuncunun Türkiye kariyeri sona ermişti.

Bu ceza, tribünlere yönelik hareketlerde verilen en ağır yaptırımlar arasında yer alıyor.

Duran sevk edilseydi hangi ceza gelebilirdi?

Uzmanlara göre Jhon Duran’ın hareketi iki madde kapsamında değerlendirilebilirdi:

Sportmenliğe Aykırı Hareket – FDT Madde 36

Olası ceza: 1–3 maç men

Hakaret – FDT Madde 41

Olası ceza: 2–5 maç men

Geçmiş örneklerde görüldüğü gibi PFDK, sevk maddesindeki ceza aralığını takdir yetkisiyle hafifletebiliyor veya ağırlaştırabiliyordu. Bu nedenle Duran’ın sevk edilmemesi, kamuoyunda “çifte standart” tartışmalarını gündeme getirdi.