Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, Trabzonspor’un TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor'u konuk edeceği mücadeleyle sürüyor. Ligde aldığı sonuçlarla moral bulan bordo-mavililer, kupada 10. şampiyonluk hedefi doğrultusunda ilk önemli virajdan kayıpsız geçmek istiyor.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın bu karşılaşmada rotasyona giderek genç oyunculara daha fazla süre vermesi bekleniyor. Özellikle Baniya, Oulai ve hücum hattında Muçi ile Sikan gibi isimler maçın merakla takip edilecek oyuncuları arasında yer alıyor. Bordo-mavililerde, ligde daha az süre bulan genç Arif’in performansı ise taraftarların en çok dikkat kesildiği konuların başında geliyor.

Maçın Yayın Bilgileri

Trabzonspor – Vanspor karşılaşması bugün (3 Aralık 2025 Salı) akşamı Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak. Futbolseverler kupanın bu kritik mücadelesini büyük bir ilgiyle takip edecek.

Vanspor’un Sürpriz Arayışı

Bu sezon kupada etkili bir performans sergileyen Vanspor, Trabzonspor deplasmanında da sürpriz peşinde olacak. Teknik ekibin kompakt savunma ve hızlı hücum stratejisi üzerine kurduğu plan, takımın kilit isimleri Jefferson ve Jevsenak üzerinden şekilleniyor. Kırmızı-siyahlılar, formda görüntülerini bu zorlu sınava taşımayı amaçlıyor.

Muhtemel 11’ler

Trabzonspor (4-3-3)

Kaleci: Onuralp

Savunma: Mustafa – Okay – Baniya – Arif

Orta Saha: Oulai – Bouchouari – Cihan

Hücum: Muçi – Olaigbe – Sikan

Vanspor FK (4-4-2)

Kaleci: Çağlar

Savunma: Erdi – Jevsenak – Medeni – Mitros

Orta Saha: Traore – Jefferson – Regis – Mehmet

Hücum: Erdem – Cedric

Kupada Tarihi Hedef

Bordo-mavililer, Türkiye Kupası’nı bugüne kadar 9 kez müzesine götürdü. Son iki sezonda final oynamasına rağmen kupayı kazanamayan Trabzonspor, bu yıl seriye son verme ve yeniden zirveye çıkma hedefinde. Vanspor karşılaşması, bu uzun yolculukta önemli bir başlangıç niteliği taşıyor.