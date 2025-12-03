Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Böylece milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği Aralık 2025 kira artış oranı da netleşmiş oldu. Türk Borçlar Kanunu’na göre kira sözleşmelerinde artış hesaplanırken esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE, Kasım ayı itibarıyla %35,91 olarak kaydedildi.

Kasım 2025 enflasyon verilerinde öne çıkanlar

TÜİK’in yayımladığı verilere göre Kasım ayında fiyat hareketleri şöyle gerçekleşti:

Aylık enflasyon: %0,87

Yıllık enflasyon: %31,07

12 aylık ortalama TÜFE (kira artış tavanı): %35,91

Aylık enflasyondaki düşük artış, fiyatlar genel seviyesinde yavaşlamaya işaret ederken, kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama TÜFE'deki düşüş ise kiracılara bir miktar nefes aldırdı.

Aralık ayı kira artış oranı: %35,91

Kira sözleşmesini Aralık 2025 döneminde yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için uygulanabilecek yasal en yüksek zam oranı %35,91 oldu.

Konut ve iş yeri kiraları için geçerli

İşyeri kiraları: Yasal artış oranı doğrudan 12 aylık ortalama TÜFE’ye bağlıdır. İşyerleri için Aralık ayında uygulanabilecek azami oran %35,91’dir.

Konut kiraları: Haziran 2024’te sona eren %25 zam sınırı sonrası konut kiralarında da artış artık TÜFE ortalamasına göre belirleniyor. Konutlarda da Aralık tavanı %35,91 olarak uygulanacak.

Taraflar isterse bu oranın altında bir zam oranında anlaşabilir, ancak yasal olarak bu oranın üzerinde artış yapılamaz.

Aralık 2025 kira artış örneği

Mevcut kira bedeli 10.000 TL olan bir kiracı için Aralık ayındaki zam hesabı:

10.000 TL × 1,3591 = 13.591 TL

Mevcut kira: 10.000 TL

Zam oranı: %35,91

Zam miktarı: 3.591 TL

Yeni kira: 13.591 TL

Kira artış tavanında düşüş dikkat çekiyor

Kasım döneminde kira tavanı %37,15 seviyesindeyken Aralık ayında bu oran %35,91’e geriledi. Enflasyondaki düşüş eğilimi, kira artış sınırına da yansımış oldu.