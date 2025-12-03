Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ergenlik öncesi dönemde akıllı telefon sahibi olmak, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel sağlığını olumsuz etkileyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Alihan Oral, akıllı telefon karşısında uzun süre hareketsiz kalmanın, fiziksel aktiviteyi azalttığını aktararak, bu durumun erken ölüm, diyabet, kalp hastalıkları, bazı kanser türleri, kas-iskelet sistemi şikayetleri ve osteoartiküler rahatsızlıkların riskini artırabileceğini vurguladı.

Günde 5 saat ve üzeri ekran süresinin obezite riskini yüzde 43 artırdığını anlatan Oral, 'Son yıllarda her yaş grubunda obezite hızla yükseliyor. Dünya genelinde yetişkinlerin yüzde 39'u fazla kilolu, yüzde 13'ü obez. Ekran başında 5 saatten fazla zaman geçiren çocukların, şekerli içecek, fast food ve atıştırmalık tüketme olasılığı iki kat artıyor, fiziksel aktiviteleri belirgin şekilde azalıyor.' ifadelerini kullandı.

Oral, uyku bozukluklarının da tabloyu ağırlaştırdığına dikkati çekerek, uyku bozulduğunda stres hormonlarının yükseldiğini, kan şekeri kontrolü bozulduğunu ve insülin direncinin geliştiğini kaydetti.

Özellikle ergenlerde gece telefon kullanımının, melatonin salgısını azalttığına, biyolojik saati bozarak uyku süresini ve kalitesini düşürdüğüne işaret eden Oral, 'Kötü uyku ise iştahı ve enerji metabolizmasını etkileyerek obezite riskini daha da artırıyor.' değerlendirmesini yaptı.