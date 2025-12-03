NDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, lisans sahibi kuruluşlar NDK'ya her yıl iletmekle yükümlü olduğu raporları beş ayrı formata göre hazırlayacak.

Radyoaktif atık tesisi işleten kuruluşlar tarafından hazırlanacak işletme raporu, atık yönetimi raporu, salım raporu, çevresel radyolojik izleme raporu ile kişisel doz ve radyasyon ölçüm raporunda tanımlanan biçim ve içeriklere uygunluk şartı aranacak.

Kuruluşlar, söz konusu raporları her yıl düzenli olarak NDK'ye sunacak.