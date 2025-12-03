İstanbul, Beyoğlu'nda seyir halinde olan ve içinde 3 yolcu bulunan taksi bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden şoför taksiyi kenara çekerek yolcuları indirdi. Taksinin alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 22.20 sıralarında Refik Saydam Caddesi'nde seyir halindeki takside çıktı. İddiaya göre, Duran K.'nın kullandığı 34 TFD 13 plakalı taksi, içindeki 3 yolcu ile seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Taksiden yükselen alevleri fark eden şoför Duran K. aracı kenara çekerek yolcuları indirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan taksiyi söndürürken, olay nedeniyle Refik Saydam Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yanan taksi çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.