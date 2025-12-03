ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine toplantısına başkanlık etti. Basın mensuplarına açıklama yapan Trump, gelecek yıl mayıs ayında görev süresi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştiride bulunarak, faizlerin düşmesi gerektiğini savundu. Trump, “Muhtemelen önümüzdeki yılın başında Fed'in yeni başkanını açıklayacağız” diye konuştu.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanı olabilecek muhtemel 10 adayı incelediklerini, sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick dahil birçok kişinin dahil olduğunu belirtti. Trump, "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik” ifadesini kullandı.