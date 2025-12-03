TÜİK, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2025

Kasım 2025 Kasım 2024 Kasım 2023 Bir önceki aya göre değişim oranı 0,87 2,24 3,28 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 29,74 42,91 60,09 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 31,07 47,09 61,98 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 35,91 60,45 53,40



TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 202TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,44 arttı



En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,17 arttı, aylık %1,27 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2025

Değişim oranı (%) Grup Kapsam Bir önceki

aya göre Bir önceki

yılın Aralık

ayına göre Bir önceki

yılın aynı

ayına göre On iki aylık

ortalamalara

göre Endeks A Mevsimlik ürünler hariç TÜFE 1,23 32,44 34,19 36,99 3 802,16 B İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE 1,27 30,64 32,17 35,69 3 004,25 C Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 1,22 30,27 31,65 36,04 2 757,43 D İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE 1,35 31,27 32,71 36,28 3 158,45 E Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE 0,81 29,71 31,09 36,08 3 396,77 F Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE 0,78 28,25 29,72 34,22 3 500,26



