TÜİK, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,87 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,91 artış olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Kasım 2025
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|Kasım 2023
|Bir önceki aya göre değişim oranı
|0,87
|2,24
|3,28
|Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı
|29,74
|42,91
|60,09
|Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı
|31,07
|47,09
|61,98
|On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı
|35,91
|60,45
|53,40
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Kasım 202TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,44 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %27,44 artış, ulaştırmada %29,23 artış ve konutta %49,92 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde %6,83, ulaştırmada %4,55 ve konutta %7,57 oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %32,17 arttı, aylık %1,27 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,27 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,17 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,69 artış olarak gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Kasım 2025
|Değişim oranı (%)
|Grup
|Kapsam
|Bir önceki
aya göre
|Bir önceki
yılın Aralık
ayına göre
|Bir önceki
yılın aynı
ayına göre
|On iki aylık
ortalamalara
göre
|Endeks
|A
|Mevsimlik ürünler hariç TÜFE
|1,23
|32,44
|34,19
|36,99
|3 802,16
|B
|İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE
|1,27
|30,64
|32,17
|35,69
|3 004,25
|C
|Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE
|1,22
|30,27
|31,65
|36,04
|2 757,43
|D
|İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE
|1,35
|31,27
|32,71
|36,28
|3 158,45
|E
|Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE
|0,81
|29,71
|31,09
|36,08
|3 396,77
|F
|Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE
|0,78
|28,25
|29,72
|34,22
|3 500,26