İzmir'in Torbalı ilçesinde birinci, ikinci ve üçüncü kademeden özel gereksinimli çocukların olduğu Şehit Feridun Yılmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu’ndaki öğretmenler 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için öğrencileri ile klip hazırladı. Öğrencileri için beste yapan Müzik Öğretmeni Ayşe Demir Çavga, daha sonra öğrencileri ile klip çekerek hem unutulmaz bir anı hem de farkındalık yarattı. Çavga, "11 yıldır öğretmenim bu dönem ilk defa bir özel eğitim okulunda görev alıyorum. Bu okul diğer okullara benzemiyor; burada gerçekten duyguları hissederek, yaşayarak öğreniyoruz. Müzik Öğretmeni Doğukan Tahsin Başaran ve Subaşı İlkokulu'ndan Sınıf Öğretmeni Hüseyin Dereli'nin destekleri ile bu kapsamda üç program yapmak istedik. Hem farkındalığı artırmak hem de çocuklarımıza ve velilerimize bir armağan olmasını amaçladık" dedi.

'HER ÇOCUK KENDİ DÜNYASINDA BAMBAŞKA BİR RENKTİR'

İlk sınıfa girdiği gün karşılaştığı öğrenci ile sadece bakışarak iletişim kurabildiğini anlatan Çavga, “Şarkımın sözlerinde de belirttiğim gibi öğrencilerimin 'Gözlerinde bir dünya var' diye düşündüm. Baktığımda gerçekten içindeki duygu ve renkleri hissettim. Bunun üzerine sözleri yazdım. Buradaki akış, hareketler, çocukların renkleri bende müzik hissini yarattı ve şarkıyı böylece yazıp bestelemiş oldum. Onlarla birlikte klibin daha renkli olacağını düşündüğümüz için hep birlikte çektik. Güzel bir klip oldu, çok da beğenildi. Veliler çocuklarının bir etkinlik içerisinde yer aldığını görünce çok mutlu oldu. Bu şekilde projelere devam edeceğiz. Bu projeleri İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Müdürümüz Muzaffer Yılmaz da destekliyor. Özel gereksinimli öğrencileri her seferinde daha ön plana çıkarmak bizlerin boynunun borcu diyelim. Her çocuk özeldir ve her çocuk kendi dünyasında bambaşka bir renktir. Biz öğretmenler olarak onların bu renklerini görmek, ortaya çıkarmak ve toplumla buluşturmakla yükümlüyüz. 3 Aralık sadece bir gün değil; bu çocukların hayatlarının her anında yanlarında olmamız, ihtiyaçlarını görmemiz ve onları gerçekten anlamamız gerekiyor" diye konuştu.

'BİRÇOK ŞEYİ YENİDEN ÖĞRENMEM GEREKTİĞİNİ ANLADIM'

Özel gereksinimli bireylerin fark edilmesinin, kabul edilmesi ve desteklenmesi sadece ailelerin ya da öğretmenlerin değil, tüm toplumun sorumluluğu olduğunu belirten Çavga, şöyle devam etti:

"Onlarla çalışmaya başladığımda birçok şeyi yeniden öğrenmem gerektiğini fark ettim. Onların başka bir iletişim dili var; kimi zaman bir bakış, kimi zaman bir dokunuş, kimi zaman sessizlik bile bize çok şey anlatıyor. Bu yüzden yarın için en büyük dileğim; herkesin bu çocuklara biraz daha dikkatle, kalpten bakması. Çünkü inanıyorum ki onların gözlerinde kocaman bir dünya var. Ve o dünya sevgiyle, sabırla, müzikle, renkle çok daha büyüyor, çok daha güzelleşiyor."

'FARKINDALIĞA KATKI SUNMAYA ÇALIŞTIK'

Ayşe öğretmenin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için bir proje yaptığını ve birlikte tasarlamak istediğini söyleyince kabul ettiğini belirten Subaşı İlkokulu'ndan Sınıf öğretmeni Hüseyin Dereli, "Ben de elimden geleni yaptım ve ortaya güzel bir şey çıktı. Özel gereksinimli öğrencilerin ellerinden tutulması ve topluma kazandırılması gerekiyor. Bu yüzden farkındalık yaratmaya ve bu farkındalığa bir katkı sunmaya çalıştık. Bu en çok haz ve mutluluk veren tarafı oldu" dedi. (DHA)