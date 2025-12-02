AK Parti Genel Merkezi’ndeki AK Kütüphane’de düzenlenen etkinlikte konuşan Mesut Özil, Almanya’da üçüncü kuşak bir Türk olarak büyüdüğünü belirterek aile bağlarının kendisi için önemli olduğunu söyledi.

Özil, dedelerinin Almanya’ya işçi olarak gittiği dönemde Türklerin birbirine destek olarak ayakta kaldığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Hafta sonları büyüklerimizi ziyaret ederdik. O anılar beni bugün bile mutlu ediyor. Teknolojiyi biraz dışarıda bırakıp aileyi bir arada tutmak çok değerli.”

“Avrupa’daki Türkler en büyük hayallerinin ülkelerine dönmek olduğunu söyleyerek büyüdü”

Gurbetçilerin yaşadığı zorlukları birebir tecrübe ettiğini aktaran Özil, Avrupa’da Türk toplumunun uzun yıllar ikinci sınıf görüldüğünü ifade etti.

“Başarılı olsak bile Almanlar bizi ikinci kategori insan gibi görüyordu. Ama Cumhurbaşkanımız sayesinde Avrupa’daki Türk toplumuna cesaret geldi. Türk kimliğini sahiplenme gücü arttı.”

“Telefon rehberimdeki en ünlü kişi Cumhurbaşkanımız”

Mesut Özil, gençlerin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu ilgiyi ise şöyle yorumladı:

“Gençler AK Parti’yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı tercih ediyor çünkü verdiği her sözü tuttu. 2010’dan beri tanıyorum; vatan için uyumadan çalışan bir lider. Bu yüzden MKYK görevini kabul ettim.”

Özil ayrıca Erdoğan’ın temposuna yetişilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu söyledi:

“Bazen sabah İstanbul’da, öğlen Ankara’da, akşam Afrika’da oluyor. Bu büyük bir fedakârlık.”

“Birçok futbolcu Gazze’ye destek vermekten korkuyor”

Gazze konusunda yaptığı paylaşımların bazı futbolcular için risk oluşturduğunu söyleyen Özil, Avrupa’daki baskıya dikkat çekti:

“Özellikle Almanya’da Gazze’deki soykırımı dile getiren futbolcular susturulmaya çalışılıyor. Aileleri ve kariyerleri için korkuyorlar. Ama ben inancım gereği hiçbir zaman susmadım.”