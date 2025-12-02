Anne ve çocukları eve girmek üzereyken komşularının beslediği pitbull aniden saldırdı.

• Yüzünden yaralanan 1,5 yaşındaki Efe tedavi altında.

• Göğsünden yaralanan Doğa Öztürk ise taburcu edildi.

Olay sonrası köpeğini kaçırdığı iddia edilen Fatma Tuğçe Özbek Erol, jandarma tarafından yakalanarak “bilinçli taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak” suçundan tutuklandı. Pitbull ise Etimesgut Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek karantinaya alındı.

ÖNCEKİ ŞİKÂYETLER: "ÇOCUKLARI YAKLAŞTIRAMIYORUZ"

Saldırıya karışan köpekle ilgili daha önce birçok kez şikâyet yapıldığı ortaya çıktı.

2025 Ağustos ayında bir başka aile, köpeğin saldırı girişimi nedeniyle jandarmaya başvurdu. Tutanakta babanın köpek sahibi kadına, “Bir daha çocuklarıma saldırırsa kafasını keserim” dediği yer aldı.

Bir başka tanık Y.Ü. ise tutanakta şu ifadeleri kullandı:

“Köpek saldırgan ve güçlü. Sahibi kontrol etmekte zorlanıyor. Birkaç kez Tuğçe Hanım'ı sürüklediğini gördüm.”

BELEDİYE: "SAHİPLİ KÖPEĞİ DOĞRUDAN ALAMIYORUZ"

Etimesgut Belediyesi, pitbull gibi yasaklı ırkların sahipli olması halinde doğrudan belediye tarafından alınamadığını açıkladı.

Açıklamada, sürecin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütüldüğü, köpeklerin ancak resmi kurumlarca teslim edilmesi durumunda belediyeye getirilebildiği belirtildi.

AİLEDEN TEPKİ: “İLK KEZ RAHAT UYUDUK”

Baba Adem Öztürk, köpeğin sahibinin tutuklanmasına ilişkin şunları söyledi:

“Dün ilk defa rahat uyuduk. Efe’nin tedavisi sürüyor, yüzündeki yara derin. Bu köpeğin apartmanda beslenmesi yasak olmalı. Sürecin peşini bırakmayacağız.”

PİTBULLAR, YASAL OLARAK SIKIA BİR ŞEKİLDE DENETLENİYOR

2021’de yürürlüğe giren 7332 sayılı yasa kapsamında:

• Pitbull sahiplerinin hayvanlarına mikroçip taktırması,

• Sisteme kayıt yaptırması,

• Ağızlık ve tasma kullanması,

• Kamuya açık alanlarda kontrol altında gezdirmesi zorunlu.

14 Ocak 2022’den önce kayıt yaptıran pitbulllar yasal olarak sahipli kabul ediliyor; kurallara uymayanlar hakkında ise yaptırım uygulanıyor.