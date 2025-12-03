AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya'nın makamında gerçekleşen görüşmede, AYM Başkanvekili Basri Bağcı ile AYM üyeleri Engin Yıldırım, Rıdvan Güleç, Recai Akyel, Selahaddin Menteş, İrfan Fidan, Kenan Yaşar, Yılmaz Akçil, Ömer Çınar ve Metin Kıratlı ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun yer aldı.

Görüşmedeki ifadelerine yer verilen Özkaya, iki ülke arasındaki güçlü bağlara vurgu yaparak, Filistin Devleti Başsavcısı Akram Al-Khatib'i ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Filistin'de yaşanan ağır insan hakları ihlallerinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Özkaya, yapılan zulmün insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçtiğini belirtti.

Özkaya, Filistin konusunda uluslararası birçok platformda yapılan girişimlere ve konuşmalara değinerek, şunları kaydetti:

'Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) 6. Kongresi'nde Bangkok Deklarasyonu imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesinin girişimleri neticesinde deklarasyonda, Filistin'de devam eden ağır insan hakları ihlallerine vurgu yapılırken Filistin halkının maruz kaldığı ihlaller dahil her türlü eylemlere karşı birlik ve dayanışma içinde hareket edileceği ifade edildi. Yine geçtiğimiz ekim ayında İspanya'da düzenlenen Dünya Anayasa Yargısı Konferansı (WCCJ) 6. Kongresi'nde dünyanın çeşitli bölgelerinde insanlığa karşı uygulanan hukuk dışılıkların, zulümlerin, silahlı çatışmaların ve savaşların kültürel mirasa çok büyük ve onarılamaz zararlar verdiğini ve bunun en ağır örneğinin de Filistin'de yaşandığını belirttik. Aynı hususları Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen J20 Zirvesi'nde de ifade ettik. Bizim açımızdan Filistin davası, topyekün olarak aynı baktığımız bir meseledir. Bu zulmün en kısa zamanda son bulmasını yürekten diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi olarak da her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.'

- 'İsrail Hükümeti'nin yargılanacağı kimsenin aklından geçmezdi'

Başsavcı Al-Khatib ise Özkaya'nın konuşmalarındaki Gazze vurgusuna dikkati çekerek, 'Filistin davasına yönelik duruşunuz her zaman takdire şayan. Dostlarımızın, bizi sevenlerin destekleri sayesinde kendimizi huzur içerisinde hissediyoruz.' dedi.

İsrail'in eylemlerinin herkes tarafından açık şekilde görüldüğünü söyleyen Al-Khatib, 'Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail Hükümeti'nin yargılanacağı kimsenin aklından geçmezdi. Ama bugün bunu görebiliyoruz. Bu kapsamda verilen gözaltı kararı da bizim için büyük bir gelişmedir. Fotoğraf her geçen gün daha da netleşiyor. İsrail'in işlediği suçlar 7 Ekim'den sonra herkes tarafından net şekilde görülmeye başlandı.' değerlendirmesinde bulundu.

Al-Khatib, beraberinde gelen hakim ve savcılara yönelik olarak da Türkiye Adalet Akademisi tarafından eğitim programı düzenlendiğini belirterek, 'Bizler yargı camiası olarak devletin güçlü şekilde ayakta durabilmesi için kendimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kendi toprağımızda ayakta durabilmek ve vatanımızdan hiçbir yere gitmemek için gayret ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.