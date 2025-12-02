Yılmaz, "2017 yılında toplam doğurganlık hızımız 2,08 iken, 2024’te 1,48’e geriledi. Dünya ortalaması 2,25 çocuk olarak ölçülüyor. Son 7 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5’inci ülke konumundayız. Bu eğilim devam ederse, AB ortalamasının da altına düşebiliriz" dedi.

Nüfusun Yenilenme Seviyesi ve 12’nci Kalkınma Planı

Yılmaz, doğurganlığın nüfusun kendini yenileme seviyesinin üzerine çıkarılmasının 12’nci Kalkınma Planı’nın temel amacı olduğunu vurguladı. Neslin devamı için doğurganlık hızının 2,1 çocuğun altına düşmemesi gerektiğini belirten Yılmaz, TÜİK projeksiyonlarına göre 2050’li yıllarda Türkiye nüfusunun 94 milyon civarında olacağını, 2100’de ise 77 milyona düşeceğini söyledi.

Aile ve Gençlik Destekleri

Programda konuşan Yılmaz, doğum sonrası destekleri artırdıklarını açıkladı:

Tek seferlik doğum desteği 5 bin TL’ye yükseltildi.

2’nci çocuk için 5 yaşına kadar aylık 1.500 TL, 3’üncü ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin TL destek sağlanıyor.

2025 itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu ile genç çiftlere faizsiz kredi ve danışmanlık desteği sunuluyor. Elektrik santrallerine mekanizma desteği! İçeriği Görüntüle

Yılmaz ayrıca, çok çocuklu aileler için sosyal konut projelerinde özel kota uygulandığını ve kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırıldığını duyurdu.

Sezaryen Oranları ve Doğum Teşviki

Yılmaz, 2024 yılında Türkiye’de sezaryen oranlarının %61,2’ye yükseldiğini belirterek, normal doğumun teşvik edilmesinin ve tıbbi gereklilik dışındaki sezaryen uygulamalarının azaltılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Çalışmaları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin Aile ve Nüfus Vizyonu çerçevesinde 2024-2028 dönemini kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile 15 bini aşkın faaliyet yürüttüklerini ve 1.926 kurumla iş birliği yaptıklarını belirtti. Özdemir, "Aileyi güçlendirmek, bir beka meselesidir. Doğurganlık ve genç nüfusun korunması, ülkemizin ekonomik ve sosyal geleceği açısından stratejik öneme sahiptir" dedi.