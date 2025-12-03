Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-7 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkân sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

