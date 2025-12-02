E.Z. idaresindeki 52 ABS 569 plakalı tır, D-100 kara yolu Kurşunlu mevkisinde aydınlatma direğine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve enerji dağıtım şirketinin ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü E.Z, ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Otomobil, kazaya müdahale eden ekibin kamyonetine çarptı
Aynı mevkideki yolun karşı şeridinde E.S'nin (23) kullandığı 19 HE 345 plakalı otomobil, tırın vurduğu direkteki arızayı gidermek üzere gelen ekibe ait kamyonete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaldırıldığı Kurşunlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü E.S'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.