Meydan, paylaşımında önce Namık Kemal’in ünlü dizelerine yer verdi:

"Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini" — Namık Kemal

Ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün bu mısraları yeniden yorumlayarak verdiği güçlü yanıtı hatırlattı:

"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" — Mustafa Kemal Atatürk

Sinan Meydan, iki ismin aynı ideallerde buluştuğunu belirterek şu ifadeyi kullandı:

“Namık Kemal’den Mustafa Kemal’e uzanan çizgi VATAN ve HÜRRİYET.”

Tarihçi Meydan, ayrıca Namık Kemal’i ölüm yıl dönümünde saygı ve minnetle andığını belirtti.

Namık Kemal Kimdir?

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Namık Kemal, hürriyet, vatan sevgisi ve bağımsızlık temalı eserleriyle tanınan bir düşünür ve yazardır. “Vatan Şairi” olarak bilinen Kemal, özellikle Vatan Yahut Silistre adlı eseriyle milli bilinç üzerinde derin izler bırakmıştır.

Namık Kemal'in Ölüm Yıldönümü

2 Aralık 1888’de hayatını kaybeden Namık Kemal, ardında bir milletin bağımsızlık ruhuna ilham veren büyük bir miras bırakmıştır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da akademisyenler, tarihçiler ve edebiyatçılar tarafından anılmaya devam ediyor.

VATAN ve HÜRRİYET



"Vatanın bağrına düşman dayadı hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini" (Namık KEMAL)



"Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" (Mustafa KEMAL)



Namık Kemal'den Mustafa Kemal'e uzanan çizgi VATAN ve HÜRRİYET.… pic.twitter.com/sAM1cnPAWI — Sinan Meydan (@SMEYDAN) December 2, 2025