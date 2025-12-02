Bangladeş Ordusunun açıklamasına göre, Japonya hükümetince görevlendirilen 10 kişilik uzman heyet, Chattogram Savaş Mezarlığı'nda kazı çalışmaları yürüttü.
Ordu unsurlarının gerekli güvenlik ve idari destek sağladığı kazı çalışmalarında, Japon askerlerinin naaş kalıntılarının çıkarılması geçen hafta sonu tamamlandı.
Düzenlenen askeri tören sonrası 18 Japon askerinin naaş kalıntıları ülkelerine gönderildi. Mezarlıkta 1'i kimliği teşhis edilemeyen 19 Japon askerinin naaş kalıntısı bulunuyordu.
Chattogram Savaş Mezarlığı, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere ordusunca, savaşta hayatını kaybeden askerlerin defnedilmesi için kurulmuştu.
Japonya'nın talebi üzerine, 23 Japon askerinin kalıntıları da 2024 yılında Cumilla kentindeki Mainamati Savaş Mezarlığı'ndan çıkarılıp ülkeye gönderilmişti.