Barzani’nin ofisi tarafından yayımlanan ve Rudaw’a dayandırılan açıklamada, Bahçeli’nin Cizre ziyaretine ilişkin sözleri “şovenist” olarak nitelendirildi.

Bahçeli: “Vatan toprağında yabancı askerlerin silahla dolaşması rezalettir”

MHP lideri Bahçeli, Barzani’nin ziyareti sırasında korumalarının uzun namlulu silah taşımasının kabul edilemez olduğunu belirterek:

“Vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir.” sözleriyle tepki göstermişti.

Barzani cephesinden sert çıkış: “Hidayet bulduğunu sanıyorduk”

Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada Bahçeli’nin sözleri eleştirilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş.”

“Bahçeli yine şovenist bir akılla konuştu”

Açıklamada Bahçeli’nin yorumlarının gerçeklikten uzak olduğu belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

“Bahçeli, Başkan Barzani’nin Cizre ziyareti ve Melayê Cizîrî Sempozyumu’na katılımı hakkında yine şovenist bir akılla açıklamalar yapmıştır.”

“Barzani’nin ziyareti için alınan güvenlik tedbirleri, Kürdistan Bölgesi ile Türkiye arasındaki protokol mutabakatına göre uygulanmıştır.”

“Türk yetkilileri geldiğinde özel kuvvetler de eşlik ediyor”

Barzani’nin ofisi ayrıca Türkiye ile IKBY arasındaki karşılıklı ziyaretlerde benzer uygulamaların olduğunu hatırlatarak şu bilgiye yer verdi:

“Türk üst düzey yetkilileri ne zaman Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret etse, Türkiye’nin özel kuvvetleri de onlarla birlikte gelmekte ve herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.”

Tartışma büyüyor

Barzani’nin sert açıklaması, Türkiye kamuoyunda yeni bir tartışma başlatırken; “Cizre ziyareti”, “uzun namlulu silah taşıyan korumalar”, “Bahçeli–Barzani polemiği” başlıkları sosyal medyada gündem olmayı sürdürüyor.