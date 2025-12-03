Doğu illerinden alınan 13 kaçak göçmeni batı illerine taşıdığı belirlenen TIR, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından fiziki ve teknik takibe alındı. Kent girişinde polis uygulama noktasında durdurulan plastik ham madde yüklü TIR’da yapılan aramada yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. TIR sürücüsü F.M, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Sürücü F.M.’nin işlemleri sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA