Amasya’da çaya Tersakan Çayı’na düşüp ters dönen otomobilde yaralanan 2 kız çocuğunu, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kurtardı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Göllü Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Elif C., (17) babasına ait 05 AAC 648 plakalı otomobille seyir halindeyken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yaklaşık 10 metre yükseklikten Tersakan Çayı'na uçup ters döndü. Kazada, Elif C. ile yanındaki Miray H., (12) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yoldan geçen diğer sürücüler, araçtaki 2 kız çocuğunu çıkardı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaralıların çıkartılmasında yardım eden vatandaşlardan Kadir Düzgün, “Geldiğimde bir arkadaş araçtan çocukları çıkartmıştı. Bende ona yardım edip yukarıya çıkartmasına yardımcı oldum. Sanırım araç düşmüş tam detayını bilmiyorum ama ben de yaralıları çıkartırken destek verdim. Sağlıkları gayet iyiydi. Diğer yardım eden arkadaşın bacağında bir sakatlık vardı, onun dışında bir problem yoktu" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.