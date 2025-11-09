Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu, şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle büyük yıkıma yol açtı. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfun nedeniyle 224 kişinin yaşamını yitirdiğini, 109 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı. Tayfundan 3 milyondan fazla kişinin etkilendiği, 74 binden fazla binanın hasar gördüğü bildirildi.

Ülkeyi yeni bir tehlike daha bekliyor: Süper tayfun Fung-Wong. Hızı saatte 185 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle 11 bölgede yaklaşık 1 milyon kişi tahliye edildi. Tayfunun en yüksek seviye olan 5’e ulaşması sonrası ülkenin geniş bir kesiminde fırtına uyarıları verildi.

Bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer Filipinler’in kuzeyinde 10-11 Kasım tarihlerinde okullar ve kamu kurumlarını kapatma kararı aldı.

Ülke yetkilileri, halkı uyararak güvenli bölgelerde kalmaları ve gelişmeleri yakından takip etmeleri konusunda çağrıda bulundu.