Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir kamu çalışanının başvurusunu değerlendirerek hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izinden düşülmemesi yönünde karar verdi.

Isparta’da yaşayan bir kamu çalışanı, 6-9 Haziran tarihlerindeki Kurban Bayramı tatilini yıllık izniyle birleştirmiş, ancak hafta sonuna denk gelen tatil günlerinin izninden düşürüldüğünü fark etmişti. Çalışan, fazladan düşülen 2 günlük iznin iadesi talebiyle başvurdu.

KDK, başvuruyu haklı bularak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tavsiyede bulundu. Kararda, yıllık izin süresi içerisinde kalan ve hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin çalışanın aleyhine olmayacağı vurgulandı.

KDK ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ne de, genel tatil günlerinin haftanın hangi gününe denk geldiğine bakılmaksızın yıllık izin süresinden düşülmemesi yönünde tavsiyede bulundu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Yıllık izin, çalışanların yıl boyunca edindikleri çalışma yükümlülükleri karşılığında dinlenme hakkı olarak kullandıkları bir süredir. Kurban Bayramı gibi genel tatiller ise kanunla tatil ilan edilen günlerdir. Genel tatil olan gün için yıllık izin kullanılması, çalışanın aleyhine bir durum yaratarak anayasal ve yasal haklarını daraltır.”

KDK’nın kararı, kamu çalışanlarının dinlenme ve izin haklarının korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.