Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği Başkanı Aygün İlko, iş dünyasındaki başarısı ve ekonomiye katkılarıyla “En Başarılı İş Kadını ve Ekonomiye Katkı” ödülüne layık görüldü.

By Kadın Dergisi tarafından, Ankara Ticaret Odası’nda düzenlenen 2. Platin Melek Ödülleri Töreni, iş, sanat ve medya dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Törende, Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği Başkanı Aygün İlko, üretkenliği, çalışma disiplini ve ekonomiye sağladığı somut katkılar dolayısıyla ödüle layık görüldü.

Gecenin sunuculuğunu Zafer Kiraz üstlenirken, sanatçı Selahattin Alpay da seslendirdiği eserlerle geceye renk kattı.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, alınan ödülün yalnızca bireysel bir başarı olmadığına dikkat çekilerek, bunun aynı zamanda Cumhuriyet değerlerine bağlılığın, çalışkanlığın ve sorumluluk bilincinin bir göstergesi olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Balkan Türklerinin benimsediği “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” anlayışıyla yürütülen bu onurlu yolun, Aygün İlko’nun hayat felsefesini yansıttığı ifade edildi.

Türk Dünyası Balkan Türkleri Destekleme ve İş Birliği Derneği Yönetim Kurulu, Başkan Aygün İlko’yu bu anlamlı ödül dolayısıyla tebrik ederek, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.