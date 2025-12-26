İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Futbolda Bahis Soruşturması” olarak bilinen dosyada yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Aralarında eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur’un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılık açıklamasına göre; MASAK verileri, yasal bahis platformları kayıtları, PFDK kararları, HTS analizleri ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller incelendi. Bu çalışmalar sonucunda şüpheli finansal işlemler, müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bahisler ve kendi takımının maçına karşı bahis oynadığı iddia edilen futbolcular tespit edildi.

Operasyon kapsamında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerin adli süreçlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.