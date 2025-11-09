Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülen istihdam çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iş arayan vatandaşlar ile işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları geliştirdiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, ocak-ekim dönemine ilişkin verileri paylaşarak şunları söyledi:

1 milyon 298 bin 953 kişiyi işe yerleştirdik

2 milyon 733 bin 107 bireysel görüşme gerçekleştirdik

760 bin 146 iş yeri ziyareti yaptık

Toplam 2 milyon 101 bin 49 açık iş tespit ettik

Bakan Işıkhan, “Ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İŞKUR’un çalışmalarının, hem iş arayanlar hem de işverenler için istihdamın güçlendirilmesine önemli katkı sağladığı belirtildi.

Kamu istihdam kurumumuz @TurkiyeIsKurumu ile işgücü piyasasının nabzını tutuyoruz. İş arayan vatandaşlarımızın ve işverenlerin ihtiyaçlarını tespit ederek çözüm yolları belirliyoruz. Bu amaçla Ocak-Ekim ayları arasında önemli adımlar attık.👇



