Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi Danışma Kurulu Toplantısı, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda gazeteciliğin dijital dönüşümü, nitelikli içerik üretimi ve üniversite–sektör iş birliği başlıkları ele alındı.

Toplantıda konuşan Genel Müdür Çay, dijitalleşme ve yapay zekâ etkisiyle gazeteciliğin internet ve sosyal medya ekseninde ciddi bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, “Bu dönüşümü nasıl yöneteceğimizi ve basının geleceğinin nereye evrileceğini konuşmamız gerekiyor. Böyle bir danışma masasının kurulması son derece kıymetli” dedi.

“Birlikte hareket edememek en büyük sorunlardan biri”

Basın İlan Kurumu’nun sektörle iç içe bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Çay, göreve geldiği günden bu yana yaptığı görüşmelerle sektörün gerçekliğini yakından görme imkânı bulduğunu söyledi. Yerel basının birlikte hareket edememesinin temel sorunlardan biri olduğuna dikkat çeken Çay, basılı yayınların matbaacılık gibi temel alanlarda dahi ortak hareket edememesinin sorunların çözümünü zorlaştırdığını ifade etti.

Üniversite–sektör iş birliği vurgusu

Üniversitelerle yapılan iş birliklerinin stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Çay, kısa süre önce ilk protokolü imzaladıklarını, bu iş birliklerini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi. Staj uygulamalarının genişletilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Çay, BİK Bölge Müdürlüklerinin öğrencilere staj imkânı sunabileceğini kaydetti.

“Bir üniversite öğrencisinin nerede ve ne şekilde istihdam edileceği, hangi kazanımları elde etmesi gerektiği konusunda destek olmak çok kıymetli” diyen Çay, bu sürecin sektörle üniversiteler arasında köprü olabileceğini vurguladı.

Basının en güçlü silahı: Nitelikli içerik

Özgün ve nitelikli içerik üretiminin önemine dikkat çeken Çay, basının bu alanda zorlandığını gözlemlediklerini belirtti. İnternet haber sitelerinin içeriklerinin BİK Analitik sistemiyle hem niceliksel hem niteliksel olarak incelendiğini aktaran Çay, “Basının en güçlü argümanı nitelikli içeriktir. Bu noktada destekleyici çalışmalar büyük önem taşıyor” dedi.

Teori ile pratiğin buluşması önemli

Yeni nesil ekipmanların habercilikte yaygınlaştığını belirten Çay, gençlerin bu alanlarda eğitim almasının büyük fayda sağlayacağını söyledi. Yerinde gözlem ve uygulamanın önemine değinen Çay, “Teori ile pratiğin birleşmesi öğrencilere çok ciddi katkı sağlar. Bölge Müdürlüğü olarak kapımız her zaman açık” ifadelerini kullandı.

Yeni yetkinlikler gündemde

Toplantının açılış konuşmasını yapan SAÜ Rektör Yardımcısı, İletişim Fakültesi Dekan Vekili ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi Özer Köseoğlu, fakültenin eğitim altyapısı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dijital ve finansal okuryazarlığın sektörde giderek daha belirleyici hale geldiğini söyleyen Köseoğlu, önümüzdeki yıllarda diploma kadar sertifikaların da istihdamda etkili olacağını vurguladı.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmasının ardından sona erdi. Programa, BİK Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur ile çok sayıda gazeteci katıldı.