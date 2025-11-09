Trabzon’da hava sıcaklıkları yaklaşık 20 dereceye ulaşırken, şehir sakinleri bu güzel günleri değerlendirmek için deniz kenarları, yaylalar ve yeşil alanlara akın etti. Bazıları yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar denizin keyfini çıkarıp sonbahar manzarasının tadını çıkardı. Park ve bahçelerde müzik eşliğinde eğlenenler de oldu.

Deniz kenarında vakit geçiren Vildan Denizer, “Kış başlangıcında güzel havaların son demlerini yaşıyoruz. Hava birkaç gün daha böyle güzel devam edecek. Sahil kenarları ve yeşillik alanlarda bulunmak insana huzur veriyor, güneşli hava enerji veriyor” dedi.

Arkadaşlarıyla piknik yapan Abdullah Doğan ise, “Trabzon’da hava genellikle kapalı olur. Güzel havayı bulunca kaçırmayalım dedik” ifadelerini kullandı.

Yaylada piknik yapan Emine Koçel, “Bu mevsimde bu havayı bulmak zor. Ailemle mangal yapıyoruz, yaylanın havası çok güzel geldi” diye konuştu.

Emirhan Aydın da, “Trabzon’da genellikle yağmurlu bir hava hakim. Güzel havada eğlenelim dedik ve piknik yaptık” dedi.

Trabzonlular, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havayı fırsat bilerek hem doğa ile hem de sevdikleriyle keyifli zaman geçirdi.