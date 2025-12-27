Eskişehir'in Alpu ilçesinde 5 bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, Alpu ilçesinde bir kişinin etil alkol bulundurduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Belirlenen iş yerinde yapılan aramalarda, 5 bin litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda bir zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlattı.