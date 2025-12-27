Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifinin meclisten kabul edilmesinin ardından Gaziantep'te hükümlüler dünden itibaren tahliye edilmeye başlandı. Hükümlülerin yakınları İslahiye T Tipi Ceza İnfaz Kurumu önünde heyecanlı bir şekilde bekledi. İşlemleri tamamlanan hükümlüler ile aileleri cezaevi önünde buluştu.

Tahliye edilen Mehmet Kaya, özgürlüğün en güzel şey olduğunu ifade ederek, 'Milletimize, Devletimize çok çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkanı sağladığı için. Mahpushane dört duvar, jandarma nöbet tutar, üzülme anası elbet oğlun da bir gün tahliye olur'' dedi.