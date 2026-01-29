Kaza akşam saatlerinde, Karacaburç Mahallesi'nde yaşandı. Şoförü ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada servis minibüsünde bulunan işçilerden 10'u yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla beraber yaralılar minibüsten çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis kazayla alakalı soruşturma başlattı.

Ahmet ATMACA- Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, (DHA)-