GAZİANTEP’te, boşanma aşamasındaki eşi tarafından kaldırım taşıyla darbedilen Nazlı Y. (27) ağır yaralandı. Kafatası ve burun kemiklerinde kırıklar oluşan genç kadın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren eşi Feyzullah Y. gözaltına alındı.

Olay Zeytinli Mahallesi’nde Meydana Geldi

Olay, dün öğle saatlerinde Zeytinli Mahallesi’nde yaşandı. 9 yıldır evli olan ve boşanmak için hukuki süreç başlatan Nazlı Y. ile eşi Feyzullah Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Feyzullah Y., kaldırım taşıyla eşine saldırdı.

Aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan Nazlı Y. için çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerinebildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından genç kadın, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Nazlı Y.’nin kafatası ve burun kemiklerinde kırıklar oluştuğu belirlendi.

“9 Yıldır Şiddet Görüyordu”

Nazlı Y.’nin babası Mehmet Karaçalı, kızının yıllardır eşinden şiddet gördüğünü belirterek, saldırının ardından tanınmaz hale geldiğini söyledi. Karaçalı, daha önce 3 kez darp raporu alındığını, son olayda ise kızının ifadesini geri çekmeye zorlandığını dile getirdi.

Baba Karaçalı, “Şehrin göbeğinde, adliyeye yakın bir yerde ‘İfadeni geri çekeceksin’ diyerek kızıma kaldırım taşıyla saldırdı. Kafatasında kırıklar var, yüzü tanınmayacak halde. Gözünü kaybetme riski var. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz” dedi.

Soruşturma Sürüyor

Olayın ardından Feyzullah Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Nazlı Y.’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.