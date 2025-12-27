Beşiktaş Kulübü’nün 2025 Yılı Olağan Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Faaliyetler Değerlendirildi

Toplantıda ilk olarak Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil söz alarak kulübün faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ürkmezgil’in ardından kürsüye çıkan Denetleme Kurulu, Beşiktaş’ın güncel mali tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

Beşiktaş’ın Borcu 22,5 Milyar TL

Denetleme Kurulu tarafından açıklanan son verilere göre, Beşiktaş Kulübü’nün toplam borcu 31.08.2025 tarihi itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı.

Gözler Serdal Adalı’da

Toplantının, Divan Kurulu Başkanı Serdal Adalı’nın yapacağı konuşmayla devam edeceği bildirildi.