Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Vali Şahin, mozoleye çelenk koydu. Tören, saygı duruşunun ardından merdivenlerde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle devam etti. Daha sonra heyet, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, Ankara'ya teşrifinizin 106. yıl dönümünde, milletimizin istiklal mücadelesine yön veren iradenizi ve bu kadim şehri Milli Mücadele'nin kalbi haline getiren basiretinizi bir kez daha hürmetle yad ediyoruz. 27 Aralık 1919'da attığınız bu tarihi adım bir milletin kaderini değiştirmiştir. Ankara'yı bağımsızlık mücadelesinin merkezi olarak tercih etmeniz, ileri görüşlülüğünüzün, kararlılığınızın ve milletin gücüne olan sarsılmaz inancınızın en açık tezahürüdür. Bu topraklarda şekillenen istiklal ruhu, bugün de birliğimizin en sağlam dayanağı olmaya devam etmektedir. Emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i yaşatmak, ülkemizin huzuru, güvenliği ve refahı için azimle çalışmak en temel mücadelemizdir. Zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınızı ve istiklal mücadelemizin bütün kahraman şehitlerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun.”