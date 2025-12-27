Çevre Kanunu uyarınca biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere uygulanacak idari para cezalarında artışa gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle birlikte, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi kapsamında uygulanacak cezalar, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırıldı. Yeni ceza tutarları 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Buna göre; biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere, sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara, nesli tehdit veya tehlike altında bulunan nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmasına ilişkin yasaklara uymayanlara 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan, sulak alanları doldurmak veya kurutmak suretiyle arazi kazanmaya çalışanlara kesilecek ceza ise 3 milyon 496 bin 768 lira olarak belirlendi.

Yetkililer, artırılan cezalarla birlikte biyolojik çeşitliliğin korunması ve çevre tahribatının önüne geçilmesinin hedeflendiğini vurguladı.