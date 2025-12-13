Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararname ile kredi kartı faizlerinde önemli bir indirim yapıldı. Kararnameye göre, kart sahiplerinin borç sınırları ve faiz oranlarında düzenlemeye gidildi.
- Dönem borcu 25.000 TL’ye kadar olan kartlar: Üst sınır 30.000 TL’ye çıkarıldı, baz puan ise 39’dan 14’e düşürüldü.
- Dönem borcu 25.000 TL – 150.000 TL arasındaki kartlar: Üst sınır 180.000 TL’ye yükseltildi, baz puan 89’dan 64’e çekildi.
- Dönem borcu 150.000 TL ve üzeri kartlar: Üst sınır 180.000 TL olarak belirlendi, baz puan 139’dan 114’e düşürüldü.
Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yetkililer, bu adımın kart kullanıcılarının borç yönetimini kolaylaştıracağını ve finansal yüklerini hafifleteceğini belirtiyor.
Muhabir: Haber Merkezi