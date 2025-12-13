Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararname ile kredi kartı faizlerinde önemli bir indirim yapıldı. Kararnameye göre, kart sahiplerinin borç sınırları ve faiz oranlarında düzenlemeye gidildi.

Dönem borcu 25.000 TL’ye kadar olan kartlar: Üst sınır 30.000 TL’ye çıkarıldı, baz puan ise 39’dan 14’e düşürüldü.

Dönem borcu 25.000 TL – 150.000 TL arasındaki kartlar: Üst sınır 180.000 TL'ye yükseltildi, baz puan 89'dan 64'e çekildi.

Dönem borcu 150.000 TL ve üzeri kartlar: Üst sınır 180.000 TL olarak belirlendi, baz puan 139'dan 114'e düşürüldü.

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yetkililer, bu adımın kart kullanıcılarının borç yönetimini kolaylaştıracağını ve finansal yüklerini hafifleteceğini belirtiyor.