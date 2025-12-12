İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında hazırlanan kapsamlı iddianame tamamlandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105’i tutuklu toplam 402 şüpheli bulunuyor.

İddianamede İmamoğlu’nun, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Rüşvet”, “Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık”, “Suç Gelirlerini Aklama”, “İhaleye Fesat Karıştırma”, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Vergi ve Çevre Kanunlarına Aykırılık” gibi pek çok suçtan sorumlu tutulduğu belirtildi. Suçlamaların toplamda 142 ayrı eyleme dayandığı ifade edildi.

Savcılık, İmamoğlu’nun söz konusu eylemler nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca iddianamede İmamoğlu’nun örgüt kurucusu ve yöneticisi olarak, örgütün faaliyeti kapsamında işlenen bazı suçlardan da sorumlu tutulması istendi.

İDDİANAME MAHKEME TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianamenin İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmesinin ardından sürecin yargı aşaması resmen başlamış oldu. Dosyada yer alan sanıklar ilk kez 9 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.