Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, Türkmenistan’da düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu kapsamında önemli bir görüşme gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye–Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, barış girişimleri ile AB’nin Rus fonlarını dondurmasına ilişkin gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin, savaşın sona erdirilmesine yönelik barış çabalarına destek vermeye devam edeceği vurgulandı.

Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı bir barış sağlanması için atılan adımların değerli olduğunu belirterek, iki taraf için de somut fayda yaratabilecek alanlarda ilerleme kaydedilebileceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı ayrıca, enerji altyapısı ve limanlara yönelik sınırlı bir ateşkes uygulanmasının süreci olumlu etkileyebileceğini dile getirdi.

Türkiye’nin tüm formatlarda müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, savaşın sonlandırılması için yürütülen diplomatik trafiği yakından takip ettiklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca Filistin ve Suriye’deki son durum ile Güney Kafkasya’da barış süreci de kapsamlı şekilde değerlendirildi.

