Küresel tedarik zinciri raporları, iPhone 17e’nin 2026’da tanıtılacağına işaret ediyor. En güçlü beklenti, modelin Şubat–Mayıs 2026 arasında satışa çıkacağı yönünde. Deneme üretimlerinin 2026 başında başlayacağı iddiaları da çıkış tarihinin ilkbahara yakın olduğuna işaret ediyor.

Uygun fiyatlı model olacak

iPhone 17e’nin Apple’ın “e” serisi kapsamında daha uygun fiyatlı bir seçenek olarak konumlandırılması bekleniyor. Cihazın tasarımında 17 serisine benzer çizgilerin kullanılması, performans tarafında ise bir önceki nesil donanımlardan yararlanılması öngörülüyor.

Apple’dan resmi açıklama yok

Apple, iPhone 17e ile ilgili henüz resmi bir tanıtım tarihi paylaşmadı. Bu nedenle tüm bilgiler şimdilik sızıntı ve tahmine dayalı. Şirketin çıkış tarihini 2026’ya doğru açıklaması bekleniyor.