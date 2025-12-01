Japonya, uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve kamuoyunda “insan yıkama kapsülü” olarak bilinen yeni nesil temizlik makinesini sonunda piyasaya sürdü. Science Inc. tarafından geliştirilen bu yüksek teknolojili cihaz, içine giren kişiyi 15 dakika içinde yıkayan, durulayan, kurutan ve eş zamanlı sağlık değerlerini takip eden tam otomatik bir spa kapsülü olarak satışa çıktı.

İlk Tanıtım Osaka Dünya Fuarı’nda Yapıldı

Dünyanın ilk otomatik insan yıkama makinesi, bu yıl düzenlenen Osaka Dünya Fuarında ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmişti. Fuarda prototipi sergilenen kapsül, özellikle konfor ve hız odaklı geliştirilmiş yapısıyla dikkatleri üzerine toplamıştı.

Şimdi ise Japon tüketiciler ürünü resmen satın alabiliyor.

Makine Nasıl Çalışıyor? İşte 15 Dakikalık İnsan Yıkama Süreci

Science Inc. tarafından geliştirilen kapsül, insan vücuduna zarar vermeden temizleme yapan yapay zekâ destekli bir sistemle çalışıyor.

15 dakikalık süreç şu adımlardan oluşuyor:

1. Aşama – Ön Temizlik: Vücut sıcaklığına göre ayarlanan su buharı ile gözenekler açılıyor.

2. Aşama – Yıkama: Mikro köpük teknolojisi ile tüm vücut sensörler tarafından analiz edilerek yıkanıyor.

3. Aşama – Durulama: Otomatik su püskürtme kanalları vücudu tamamen duruluyor.

4. Aşama – Kurutma: 360° hava akımı ile vücudu ıslak bırakmadan kurutuyor.

5. Aşama – Sağlık Takibi: Ara dönemde nabız, tansiyon, oksijen seviyesi ve stres seviyesi ölçülüyor.

Bu özellikleri sayesinde cihaz sadece bir yıkama makinesi değil, aynı zamanda kişisel bir sağlık ve bakım teknolojisi haline geliyor.

Kimler İçin Tasarlandı?

Ürünün hedef kitlesi yalnızca konforlu bir temizlik isteyen kullanıcılar değil. Cihaz özellikle:

Yaşlı bireyler

Hareket kısıtlılığı yaşayan hastalar

Yoğun iş temposunda hızlı kişisel bakım ihtiyacı olan kullanıcılar

SPA ve wellness merkezleri

tarafından yoğun ilgi görüyor.

Japonya’da Satışa Çıktı: Türkiye’ye Gelmesi Bekleniyor

Science Inc., kapsülün ilk etapta yalnızca Japonya pazarında satışa sunulduğunu açıkladı.

Ancak gelen talep üzerine cihazın Asya ve Avrupa pazarına da açılması bekleniyor.

Türkiye’de özellikle SPA merkezleri, oteller ve sağlık kuruluşlarının ürüne ilgi göstermesi öngörülüyor.

Teknolojide Yeni Çağ: “Kendi Kendini Yıkayan İnsan” Dönemi

Uzmanlara göre bu kapsül, kişisel bakım teknolojilerinde yepyeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Geliştirilen sistemin ilerleyen yıllarda daha küçük, daha ekonomik ve ev kullanımına uygun modellerinin üretilmesi bekleniyor.