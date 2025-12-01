Yeni Zamlar Ne Kadar? Kim Ne Alacak?

2025 Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranlarının ardından belirlenen zammın çerçevesi; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için %10,25 olarak hesaplandı.

Kamu personeli ve memur emeklileri için ise enflasyon farkının da hesaba katılmasıyla birlikte %16,55 oranında zam kesinleşti.

Ayrıca memur ve memur emeklilerine, Ocak ayında 1.000 TL seyyanen (düz) zam verileceği açıklandı.

Şimşek’ten Enflasyon ve Gelecek Mesajı

Bakan Şimşek, Londra’da yaptığı açıklamada, yıl sonunda enflasyonun yaklaşık %31 seviyesinde olması beklentisine yer verdi.

Bu tabloya göre; SSK – Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yapılacak artış yaklaşık %12,3, memur / memur emeklilerinin zammı ise %18,7 olarak öngörülüyor.

Şimşek ayrıca, “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı vererek, maaş artışlarının enflasyon farkı ile destekleneceğini kaydetti.

Kimler Bu Zamdan Etkilenecek?

Devlet memurları ve memur emeklileri

SSK ve Bağ-Kur’lular — yani sosyal güvenlik mensubu emekliler

Kamu maaşı ile geçinen çalışanlar

Bu düzenleme, milyonlarca vatandaşın maaş ve gelir planlamasını yeniden şekillendirecek.

Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Zam oranları ve ek ödemelerle ilgili düzenlemeler, yayımlanacak genelgeyle resmiyet kazanacak. Artışların 2026 maaş döneminden itibaren uygulanması bekleniyor.