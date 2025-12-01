Galatasaray'da sakat oyuncular dönüyor mu ?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı 1 Aralık Pazartesi saat 20:00'da başlayacak. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde USG mücadelesini kaybeden Galatasaray, Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe karşısında üç puan arayacak.Sallai’nin kırmızı kartından dolayı eksikliği, Eren ve Metehan’ın bahis cezası, Galatasaray'ı eksik bırakacak.

Osimhen, Yunus ve Lemina’nın sakatlıktan kurtulması Galatasaray camiasının yüzlerini güldürdü.

Singo, Kaan ve Jakobs’un derbide forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Nene, İsmail, Alvarez, Kerem, Asensio, Duran

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Uğurcan, Barış Alper, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sara, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Osimhen,

FENERBAHÇE'DE EKSİK OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde kadro dışında kalan oyuncular dışında eksik bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak maç eksikleri bulunan Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski'nin durumuna ise maç saatinde karar verilecek. Her iki oyuncunun da ilk 11'de forma giymesi ise beklenmiyor.