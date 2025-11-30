Galatasaray ile son 3 sezonda şampiyonluk yaşayan 52 yaşındaki teknik direktör, sarı-kırmızılıların başında şimdiye kadar 16 derbiye çıktı. Buruk bu maçlarda:
-
9 galibiyet
-
3 beraberlik
-
4 mağlubiyet
aldı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.
Fenerbahçe’ye Karşı Üstünlük
Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Fenerbahçe’ye karşı etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 8 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip:
-
5 galibiyet
-
2 beraberlik
-
1 mağlubiyet
elde etti.
Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. (3 gol hükmen galibiyetten sayıldı.)
Kadıköy’de Yenilgi Yok
Okan Buruk’un Galatasaray’ı, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de mağlubiyet yaşamadı.
Deplasmanda biri Türkiye Kupası, üçü Süper Lig olmak üzere toplam 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar:
-
3 galibiyet
-
1 beraberlik
sonucunu elde etti.
Galatasaray bu maçlarda 8 gol attı, 2 gol yedi.
Beşiktaş’a Karşı Da Üstün
Okan Buruk’un Galatasaray’ı Beşiktaş karşısında da üstün bir grafik çizdi.
Buruk yönetiminde Beşiktaş’a karşı oynanan 8 maçın sonucu:
-
4 galibiyet
-
1 beraberlik
-
3 mağlubiyet
Sarı-kırmızılılar Beşiktaş filelerine 10 gol gönderirken, kendi kalesinde 14 gol gördü.