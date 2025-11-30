Galatasaray ile son 3 sezonda şampiyonluk yaşayan 52 yaşındaki teknik direktör, sarı-kırmızılıların başında şimdiye kadar 16 derbiye çıktı. Buruk bu maçlarda:

9 galibiyet

3 beraberlik

4 mağlubiyet

aldı ve başarılı bir grafik ortaya koydu.

Fenerbahçe’ye Karşı Üstünlük

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında Fenerbahçe’ye karşı etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde Fenerbahçe'ye karşı 8 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip:

5 galibiyet

2 beraberlik

1 mağlubiyet

elde etti.

Galatasaray bu karşılaşmalarda 14 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. (3 gol hükmen galibiyetten sayıldı.)

Kadıköy’de Yenilgi Yok

Okan Buruk’un Galatasaray’ı, Fenerbahçe’ye karşı Kadıköy’de mağlubiyet yaşamadı.

Deplasmanda biri Türkiye Kupası, üçü Süper Lig olmak üzere toplam 4 maça çıkan sarı-kırmızılılar:

3 galibiyet

1 beraberlik

sonucunu elde etti.

Galatasaray bu maçlarda 8 gol attı, 2 gol yedi.

Beşiktaş’a Karşı Da Üstün

Okan Buruk’un Galatasaray’ı Beşiktaş karşısında da üstün bir grafik çizdi.

Buruk yönetiminde Beşiktaş’a karşı oynanan 8 maçın sonucu:

4 galibiyet

1 beraberlik

3 mağlubiyet

Sarı-kırmızılılar Beşiktaş filelerine 10 gol gönderirken, kendi kalesinde 14 gol gördü.