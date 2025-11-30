Kayserispor, son deplasman galibiyetini 2024-2025 sezonu 30. haftasında Adana Demirspor’a karşı 2-0 almıştı. Deplasmanda geçen 22 haftada 10 maç oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 4 kez mağlup olurken, 6 karşılaşmada ise berabere kaldı. Takım bu maçlarda kalesinde 21 gol görürken, 11 gol atmayı başardı.

Sezonun İkinci Galibiyeti

Çaykur Rizespor karşısında elde edilen 3 puan, Kayserispor’un bu sezon ligdeki ikinci galibiyeti oldu. Takım, 14 lig maçının 6’sında yenilirken, 6’sında berabere kaldı ve yalnızca 2 maçtan galibiyetle ayrıldı. Önceki galibiyet ise evinde 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçında gelmişti.

Radomir Djalovic İle Başarı

Sezon başında teknik direktör Markus Gisdol ile 8 haftada galibiyete ulaşamayan Kayserispor, 9. hafta itibariyle Radomir Djalovic yönetimine geçti. Djalovic ile ligde çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, 7 puan toplayarak 1,1 puan ortalaması yakaladı. Bu galibiyetler, Kayserispor’un ligdeki tek galibiyetleri olarak dikkat çekiyor.

İlk Devrenin Son Maçları

Puan sıralamasında yukarılara çıkmayı hedefleyen Kayserispor, ligin ilk devresinin son 3 haftasında İkas Eyüpspor (deplasman), Corendon Alanyaspor (ev) ve Tümosan Konyaspor (deplasman) karşısında puan arayacak.