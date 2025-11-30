Karşılaşmanın 26. dakikasında Sebastiano Esposito ile 1-0 öne geçen Cagliari, üstünlüğünü sadece bir dakika koruyabildi. Juventus, 27. dakikada Kenan Yıldız’ın golüyle skoru eşitledi.

İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan genç yıldız, 45+1. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Milli Oyuncular Maça Damga Vurdu

Juventus formasıyla iki gole imza atan Kenan Yıldız, 85. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı. Cagliari’de ise maça yedek kulübesinde başlayan Semih Kılıçsoy, 81. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus Puanını 23’e Yükseltti

Alınan bu galibiyetle Juventus puanını 23’e çıkardı. Cagliari ise 11 puanda kaldı.