Kulübün ABD merkezli X şirketi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, istifa ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz yönetim kurulu üyelerimizden sayın Celalettin Hakan Katırcı ve sayın Remzi Mert Selek, gördükleri lüzum üzerine yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etmişlerdir. Kulübümüze vermiş oldukları emek ve katkılar için kendilerine teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz."

TÜMOSAN Konyaspor yönetiminde yaşanan bu değişiklik, kulüp taraftarları ve spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.